現代汽車周三宣布，已經出口四組氫燃料電池系統給歐洲的GRZ(GRZ Technologies)，為再生能源解決方案的出口打開大門。

GRZ技術為一家位於瑞士的新創公司，主要業務為開發以氫燃料為基礎的儲能系統。GRZ計畫生產基於95千瓦時氫燃料電池系統的可攜式發電機。據韓聯社報導，現代汽車則指出，希望能出口更多氫燃料電池給例如中國或美國的潛在大客戶。

此次最新的出口是關連到南韓政府的氫燃料電池系統促進計畫，作為關鍵出口新項目，還包括氫燃料電動客車和商用車。

氫燃料電池車，當它將儲存的氫轉化為電力供給馬達時，只會排出部分水蒸氣。氫的製造可以透過液化天然氣的加工處理，或透過工業設備的副產品而產生。

現代汽車從2018年至今年八月已賣出1萬698輛Nexo的氫燃料客車，其中8908輛為國內銷售，1790輛為國外銷售。今年七月現代汽車更是出口10輛氫燃料電池卡車到瑞士，為首次氫燃料商用車的出口。

(時報資訊)