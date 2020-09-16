據晨星（MorningStar）最新統計，近一年的投資等級債基金績效表現，在晨星星評4顆星以上的基金中，富達投信表現相當傑出，拿下了冠亞軍的寶座，績效第一名是富達美元債券基金；第二名是富達全球債券基金(A類股份-美元)。

富達美元債券基金在晨星的評比中給5顆星，近一年的績效達11.27%，波動率為7%，夏普值為2.16%；而富達全球債券基金也是5顆星的評比，近一年的績效達9.42%，波動率為7.3%，夏普值為1.79%。

美聯儲15日起召開為期兩天的政策會議，主席鮑威爾自上月披露新政策框架及引入平均通脹目標後，投資者期待此次會議透露更多內部想法。不過，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員最近表示，美聯儲並未準備好提供中期的前瞻性指引，令看淡美元的投資者感到失望。美元指數上周上漲0.7%。

此外，美國參議院上周否決共和黨提出的疫情紓困法案，當前國會在新一輪財政刺激規模及組成部分存在重大分歧，市場關注本周公布的零售銷售數據，會否因為財政支持本月起減少而受到影響。

(時報資訊)