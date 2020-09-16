川普痛批阿塞德是屠夫

美國總統川普周二說，他原本想把敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）列入暗殺名單，但由於前防長馬提斯（Jim Mattis）勸阻才作罷。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，川普向「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目證實，知名調查記者伍華德（Bob Woodward）兩年前出的《恐懼：川普入主白宮》（Fear：Trump in the White House）一書中所言不假。

阿塞德2017年4月對百姓動用化武後，川普原本想除掉他。「我寧願除掉他，一切都安排好了，但馬提斯不想這麼做，」川普周二說，「馬提斯是個太名過其實的將領，後來我就讓他走人了。」

而伍華德在2018年出版的《恐懼》一書中提及，川普當年向馬提斯下令說，「讓我們媽的宰了他！讓我們進去，讓我們媽的宰了他們一狗票。」馬提斯雖然當面同意接下總統的命令，但卻要幕僚準備遠比這慎重的計畫，以打擊阿塞德的資源。而後來美軍便發射了巡弋飛彈，空襲有限的敘利亞目標。

然而，川普2018年曾明確否認要暗殺阿塞德，還強調根本沒有這種打算。儘管2003年3月時，美國接獲假情資，首度空襲了以為有伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）藏身的巴格達建築。但無論如何，要是美軍真的聽從川普的命令，無論用甚麼方式刺殺世界領袖，將創下美國史上首例。此外，由於俄羅斯一直視阿塞德為重要盟友，這將會損害美俄關係。

(中時新聞網)