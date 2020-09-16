緊扣國內及國際再生能源的積極發展趨勢及日漸龐大的綠能商機，全球安全科學機構UL於15日至17日特針對再生能源議題，舉辦一年一度的高峰盛會《2020 再生能源趨勢暨技術線上論壇》。

因應疫情措施，今年峰會轉至線上舉行並擴大議程內容，連續3天邀請國內外產學界領導菁英及UL資深專家，從台灣政策、世界脈動與科技趨勢三大面向，分享與探索再生能源領域的最新發展、技術、實務與安全要求，期能攜手台灣業界在掌握世界潮流、發展本地綠能供應鏈的同時，也能在國際市場贏得安全、可靠的信任聲譽。

UL副總裁暨台灣總經理陳宗弘開場表示，世界各國已將再生能源列為發展重點，仰賴能源進口的台灣，更迫切尋求能源轉型，除了提升能源自主性，若能趁此建立技術、規模等領先優勢，並且掌握國際上對電網的安全、穩定和效率趨勢及法規要求，將是台灣打入國際綠色供應鏈的機會。

從各種研究數據來看，全球的能源轉型勢在必行。國際能源總署（International Energy Agency，IEA）預估2019至2024年，全球再生能源包括太陽能、風力、水力、生質能、地熱等總發電容量將擴大50％，此一強勢發展趨勢甚至無畏新冠疫情的封鎖。IEA指出2020年第一季全球所有產業的再生能源使用量，相對於2019年同期仍有所成長。

在台灣，政府規劃於2025年達成再生能源占比20％的目標，並在2019年修訂《再生能源發展條例》後，發展動能快速提升，除了風力發電與太陽光電，因應再生能源的電力應用需求，政府也持續發展分散式發電的微電網系統（Microgrid）做為再生能源的後盾，並鼓勵開發電力儲能系統來穩定電力電壓與頻率。

陳宗弘提醒，信任推動世界前進！能源科技發展需有信任的護持— 穩定、安全、可靠，才能推動綠能世界永續前進！UL積極透由標準的制定與發展，領導再生能源、分散式發電產業的安全與穩定，讓全球的製造商、法規機構、公用事業和其他利益相關者都能各就其位做好準備，確保再生能源創新產品與應用的合規性，以推進未來的長遠發展。

本次線上論壇，首度邀請UL美國與新加坡的首席工程師，分別在台灣公開分享國際上針對分散式能源系統的最新安全標準UL 3001，此標準包括分散式能源系統設計、整合與運作的安全性，電網運作相關的效能，以及與各種系統運作模式佈線系統的相容性；另並針對再生能源儲能系統，除了業界已知的儲能系統安全標準UL9540、UL 9540A外，進一步說明儲能系統的風險控管，以及如何設計最佳化的分散式能源管理。

(工商 )