大聯盟今（16）日公布季後賽賽程，官網報導這應該是「沒有人會喜歡的一年」。整個賽事從10月1日（台灣時間9月30日）美聯外卡賽開始，世界大賽則為10月21日開打，如果打滿7場，結束時間是在10月29日。

由於新冠肺炎疫情之故，季後賽採取類似NBA「泡泡聯盟」方式，晉級的16隊集中在德州、南加州比賽。美聯8隊是在國聯的道奇隊、教士隊球場，國聯8隊則在美聯太空人隊、遊騎兵隊主場，世界大賽也在遊騎兵隊新落成的全球人壽球場。《大聯盟官網》說這是史上首次在中立球隊進行季後賽，完全沒有主客場之分。

官網指出，由於集中比賽，外卡戰、分區系列賽和聯盟冠軍系列賽都沒有移動日，對球員體力和先發投手調度是一大考驗，只有提結束系列賽才能獲得休息。

外卡戰採取3戰2勝制，由美聯先登場，10月1日國聯外卡戰緊跟著開打。分區系列賽採5戰3勝制，聯盟冠軍系列賽和世界大賽則都是7戰4勝制，整體來看就是多了外卡戰。

根據大聯盟的圖卡顯示，美聯外卡戰方面，教士隊球場有：第1種子（分區第1名戰績最佳）vs.第8種子（外卡第2名），第4種子（分區第2名戰績最佳）vs.第5種子（分區第2名戰績次佳）。道奇主場方面，第2種子vs.第7種子，第3種子vs.第6種子。美聯冠軍賽則在教士隊球場舉行。

國聯外卡賽方面，遊騎兵隊球場是第1種子vs.第8種子，第4種子vs.第5種子；太空人隊球球場是第2種子vs.第7種子，第3種子vs.第6種子。國聯冠軍賽和世界大賽都在遊騎兵隊的環球人壽球場舉行。

(中時 )