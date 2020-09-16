阿迪巴約在延長賽最後倒數3.7秒搧了塔圖麻辣鍋，幫助熱火險勝綠衫軍。(美聯社)

吉米巴特勒的確有囂張的本錢，今日與塞爾提克的東區決賽首戰延長賽最後12秒完成三分打，加上阿迪巴約的關鍵麻辣鍋，熱火最終以117比114拔得頭籌。

塞爾提克在打完前三節取得12分領先優勢，第四節熱火發動反擊，赫羅與吉米巴特勒連續兩顆三分球，熱火在最後22秒106比105反超比數，眼看就能逆轉勝，沒想到德瑞克瓊斯竟然在塞爾提克發邊線球的時候對沒有持球者犯規，塔圖站上罰球線投進追平分，雙方在正規賽戰成平手。

延長賽，塔圖與肯巴沃克連拿4分，塞爾提克情勢大好，卓拉吉奇、克勞德和阿迪巴約接連得手，熱火反超3分，傑倫布朗與肯巴沃克再次幫助綠衫軍要回領先地位，然而吉米巴特勒突破切入上籃，不但將球送進籃框內，而且還製造塔圖犯規，吉米巴特勒完成三分打，熱火領先2分。

最後12秒塞爾提克執行最後一擊，塔圖上籃，原本只需要拋投就能輕鬆得分，但塔圖卻想要單手爆扣，卻嘗到阿迪巴約的麻辣鍋伺候，失去絕佳追平機會。

葛蘭特威廉斯立刻祭上犯規戰術，將阿迪巴約送上罰球線，阿迪巴約2罰1中，時間剩下2.5秒，塞爾提克此時已沒有暫停機會，只能從後場發球，隨著塔圖的倉皇出手未進，熱火得以在驚滔駭浪中搶下系列賽先機。

熱火全場5人得分上雙，3人飆破20分，卓拉吉奇29分、7籃板、4助攻，克勞德22分、5籃板，吉米巴特勒20分、5籃板、5助攻，阿迪巴約18分、6籃板、9助攻，替補悍將赫羅交出12分、11籃板、9助攻的準大三元成績單。

功虧一簣的塞爾提克，塔圖雖有30分、14籃板、5助攻、3抄截、2阻攻的完美數據，可惜最後時刻的切入遭到對方封阻，成為綠衫軍吞下敗仗的最大戰犯；史馬特26分，肯巴沃克19分、6助攻，傑倫布朗17分、5籃板，沃納梅克11分、6助攻、5抄截。

(中時 )