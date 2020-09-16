聯準會（FED）美國時間周三將宣布總統大選前最後1次政策決議，專家普遍預期目前寬鬆貨幣環境不至於有太大變動，部分分析師認為FED有可能轉向長期債券，以將長期收益率維持低位。PIMCO(太平洋投資管理公司)總經理布朗妮(Erin Browne)則預期FED不會在此時開始控制收益率曲線，美元相對其他發達市場貨幣會繼續走弱，歐元、日圓是最好的結構性多頭。

在相對穩定的發達市場貨幣中，除了看好歐元、日圓，布朗妮也推薦配置，她說：「戰術上我認為挪威克朗、英鎊、澳元也可以在布局中提供一定程度價值。」

全球股市她肯定日本有復甦後反彈潛力，但並不是現在，當下美國、歐洲、精選新興市場的股市都比日本股市更有吸引力。她指出疫情過後經濟增長反彈跡象出現，才是進場日股的時機，因為日本對出口成長反應敏感。

布朗妮認為日本首相菅義偉經濟上會蕭規曹隨，維持安倍晉三政策，以大規模量化寬鬆來刺激市場。布朗妮說：「菅義偉的政策將非常符合安倍經濟學的延續，不會偏離過去10年的策略。」

(中時新聞網)