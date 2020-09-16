華為禁令正式上路，聯發科(2454)8月營收在華為全力拉貨下，衝上歷史新高，故聯發科第三季營收達陣財測的機會大，季增加上看3成，將為今年營運高峰，但步入第四季，由於是否可以出貨華為尚無進一步回復，法人預估，聯發科單季營收、獲利恐面臨修正，但隨著其他大陸品牌和三星的轉單拉貨下，動能將於2021年第一季重新點燃。

聯發科先前8月營收受惠華為禁令前的大動作拉貨，單月營收衝上歷史新高，因此，聯發科第三季動能依舊強勁，故法人看好，聯發科第三季財測達陣機率高，以聯發科財測來說，以美金對台幣匯率1比29.2計算，聯發科第三季營收預估在825億~879億元之間，與第二季相比，季增加約22%到30%，與去年相比，年增加23%到31%，營業毛利率預估為43%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為29%±2%。

目前華為禁令已經正式生效，聯發科已經對美國提出申請繼續出貨華為，但目前尚無進一步消息，故展望第四季，假設聯發科不再出貨給華為的情況下，縱使第三季動能續強，法人也預估聯發科第四季營收將季滅8%~9%，單季獲利表現也恐面修正，但隨著其他包括0PPO、小米、vivo與三星在內的客戶需求升溫，聯發科動能可望於2021年第一季重啟。

聯發科主要市場近年來依舊為大陸，大陸智慧機市場也多為內需支撐，一旦華為智慧型手機因受到美國制裁而衝擊出貨下，訂單將會轉移到其他大陸品牌，即0PPO、小米、Vivo等，法人預估，假設2021年大陸國產智慧型手機銷量與2020年持平，則OPPO、vivo與小米在大陸的個別市估率將大幅成長至15~20%，在主流、低階市場尤其如此，蘋果和華為是目前大陸高階智慧型手機市場的領導品牌，若2021年華為在手機市場缺席，預估蘋果在大陸的市估率將回升至15%，另外，由於今年第二季5G智慧型手機在大陸的滲透率已突破60%，隨著更多平價5G機種問世，進入下半年與明年滲透率將加速攀升，預期聯發科在大陸智慧型手機市場將可取得40%以上的市佔率。

(時報資訊)