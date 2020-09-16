新冠疫情的肆虐，對美出口的不理想，讓日本八月的出口表現出現連六個月的雙位數下跌，讓以出口貿易為主導的日本經濟，復甦道路蒙上陰影。

日本政府周三公布數據，八月整體出口較去年同期下跌14.8%，稍優於路透調查的下跌16.1%。此數據亦為連續第21個月的下跌，上一次的長期下跌為1987年的連跌23個月。

八月出口按月為減少19.2%。

雖然自七月以來經濟活動有見提升，但汽車和礦燃料的出口減少，推進了八月出口衰退。

經濟學家Learmouth表示，居家趨勢的增加，ICT技術需求強勁，讓電子機械的出口僅年減5.5%，但是出口金額總量在2022年初之前是無法回到疫情前的水準。

以出口地區觀察，對美國的出口年減21.3%，嚴重地受到引擎零件和營建機械出口大跌的影響。對中國的出口在八月則年增5.1%，數據顯示主要受到半導體產品出口大增的影響，對中國出口亦為連兩個月的上升。對亞洲出口則減少7.8%，因鋼鐵產品出現較多萎縮。

日本八月整體進口為年減20.8%，劣於市場預期的減少18.0%。結果八月為貿易順差2484億日圓(約合23.6億美元)，劣於市場預期的3750億美元順差。

(時報資訊)