庫存減少，周二歐美原油期貨反彈逾2%；據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至9月11日當周，美國原油庫存意外減少950萬桶，優於分析師原先預估會增加130萬桶；此外，為預防颶風薩莉來襲，美國主要港口，以及超過四分之一的沿海原油、天然氣產能已進行關閉。

但國際能源署（IEA）將2020年石油需求展望下修20萬桶/日至9170萬桶/日，顯示原油需求前景依然疲軟，分析師認為，這與新冠肺炎疫情有著密切關聯，導致終場限制了油市漲幅。其中美國原油漲幅2.7%，倫敦原油漲幅2.3%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.02美元，報每桶38.28美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.10美元；10月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.14美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.92美元，報每桶40.53美元。(商品行情網)

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