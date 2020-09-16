1.台積電(2330)：昨外資轉買超，加上昨夜蘋果新品發表、ADR大漲6.65%創高，激勵今早股價開高460元、漲逾3%。

2.聯電(2303)：外資看好轉單、漲價，紛紛調升目標價，加上昨夜ADR漲6.67%，今盤初開高疾漲逾7.5%、最高來到27.2元。

3.商丞(8277)：多頭點火，噴量攻上漲停。

4.第一銅(2009)：昨期銅下跌34.5美元，讓飆漲近2周的股價瞬間腿軟，一度跌停。

5.江申(1525)：8月營收年增51.91%，加上昨夜特斯拉股價續漲逾7%助攻，早盤放量飆漲逾7%。

6.網龍(3083)：遊戲改版衝刺H2營運，外資昨擴大買超，推升今早股價續漲逾2.5%。

7.日馳(1526)：外資持續縮手賣超，早盤漲逾4%，收復短均。

8.巨大(9921)：全球自行車需求暴增、訂單滿手，早盤漲逾2%，收復5日線。

9.新光金(2888)：新壽遭金管會重罰，解職董座吳東進，早盤放量跌逾2%、摔下短均。

10.矽統(2363)：不畏外資終結連4買超，半導體族群成為盤面焦點，人氣不滅，早盤上攻逾2%，衝上波段新高價。

11.世芯-KY(3661)：去美化、華為題材續燒，IC設計表現續強，股價高漲逾8.5%，重返10日線。

12.雄獅(2731)：壯大國旅陣容，子公司雄獅通運招募50名駕駛，外資連2日回補，晨盤利多上漲近2%。

13.華夏(1305)：油價反彈以及PVC行情俏可望激勵Q4獲利，卻不敵外資連3日賣超，早盤高檔回落下滑5.5%。

14.長榮(2603)：馬士基帶頭漲，公司意外不跟，外資中止連5買超，賣壓山大，股價重傷跌逾6.5%。

15.臺龍(6246)：9月業績亮眼，連拉5根漲停，寫2年高價。

16.惠特(6706)：晶電MINI LED後段代工，接單10月開跑，晨盤吸引買盤搶進，股價衝高4%。

17.泰博(4736)：獲食藥署核發新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑之GMP製造許可，晨盤反彈半根停板，收復月線及200元。

18.逸達(6576)：獲美FDA通知新藥FP-045啟動范可尼貧血症二期臨床試驗，開盤跳空漲停，彈上各均線之上。

19.訊舟(3047)：創新發表會，5G連結、AI獨角獸吸睛，晨盤彈升3.5%，力撐高檔。

20.光群雷(2461)：下半年喊衝、全年業績比去年好，量能增溫股價起飛，觸及漲停。

21.金像電(2368)：基本面優勢吸引本土法人進場，股價於50元附近橫向盤整，今早衝高逾2%。

22.南電(8046)：看好營運發展，外資昨日買超逾2千張，多方持續進攻漲逾3%，將進入140元高檔壓力區。

23.工信(5521)：不動產市場火熱助攻股價，外資擴大買超逾4千張，今早攻漲3%以上，來到高檔區。

24.同致(3552)：受惠特斯拉股價勁揚，今早量增加揚大漲8%，飛躍百元大關。

(時報資訊)