美國總統川普周二表示，他聽聞甲骨文公司已非常接近達成抖音的交易，不過消息人士透露，抖音的中國母公司字節跳動正尋求保留對該熱門短片分享app的大部分所有權。

周二甲骨文股價上漲2.49%，收在60.94美元，逼近歷史高點。

川普以用戶資訊恐被傳送給中國共產黨的疑慮為由，已經要求字節跳動剝離抖音業務，並放話如果字節跳動不遵守這個要求，最快本周日將禁止抖音在美國的使用。

惟消息人士表示，按照字節跳動的提案，這家總部位於北京的公司將保留抖音全球事業的大部分股權，並在美國創立抖音總部。美國財政部長穆努欽周一表示，字節跳動亦提議透過抖音在美國創造2萬個工作機會。

消息人士亦表示，根據字節跳動的計畫，甲骨文只持有抖音的少數股權，並將成為該中國公司的技術夥伴，負責管理抖音的數據。

川普表示：「我聽聞他們非常接近達成協議，美國政府很快就會決定是否批准該交易」，他並表示他本人是甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）的粉絲。

一名消息人士表示，字節跳動的提案並建議由美國海外投資委員會（CFIUS）監督抖音的營運方式。另兩名消息人士表示，財長穆努欽是CFIUS的主席，周二將在白宮與商務部長羅斯（Wilbur Ross）會面，以評估字節跳動的提案。知情人士表示，目前尚不清楚川普政府是否會通過字節跳動只出售部分抖音美國資產的提案。

福斯新聞稍早前報導，美國政府將於周二晚間或周三上午，決定是否允許字節跳動以甲骨文入股並由甲骨文管理美國用戶數據的方式保留抖音的所有權。

(時報資訊)