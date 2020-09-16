越南市場在中美貿易戰下，成為市場資金擁抱的新寵！今早河內指數站上128，創2018年5月以來新高；而胡志明指數也挑戰900點的今年前高水位。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，繼瑞銀、世銀點名越南經濟值得期待後，牛津經濟研究所新公布的全球經濟展望報告，再次欽點越南為東協國家中的亮眼新星，預期為2020年唯一經濟成長率保持正值的東協國家。相對強勁的經濟數值得歸功於良好的防疫作業，於東協經濟體中，防疫與經濟成長率呈現一定程度的相關性。

中國信託越南機會基金投資操作上，看好越南中長期消費升級、金融升級以及都市化相關個股。

在台股表現上，越南控DR(9110)近期股價震盪，今早再度亮燈漲停。越南製造加工出口(控股)，是越南具領導地位的速克達(scooter)及國民車(cub)製造商之一，集團銷量目前位列主要外資機車製造商的第三位。其主要業務為生產速克達及國民車，集團亦生產機車引擎及零件作內部用途及銷售，及出售及檢修模具，以製作壓鑄及鍛造金屬零件。集團的製造及組裝業務主要在兩家廠房進行，分別設於鄰近越南最大的兩個城市胡志明及河內，靠近市場最密集的地區。

(時報資訊)