工業電腦大廠研華（2395）因應人工智慧（AI）影像辨識市場需求提升，2018年底推出邊緣端AI影像推論系統，今年進一步攜手影像串流領導廠商聰泰（5474），透過結合高解析度、低延遲的影像擷取技術實現遠距醫療，並將邊緣AI視覺影像辨識帶入醫療領域。

研華2018年底推出工業用推論系統MIC-AI，已成功應用在智慧交通、安全監控、工業視覺檢測與生產線流程管理。在大多數應用中，用戶可直接透過PoE接口或USB3.0高速接口，接收來自網路攝影機（IP Camera/Web Camera）的影像，即可滿足AI影像辨識需求。

然而，醫療應用相對於一般工業領域要求高影像解析度，且影像需要在醫療過程中即時反應AI推論結果，透過PoE接口、USB 3.0輸入或經過壓縮的影像難被醫療應用接受。因此，在醫療AI應用中，高解析度無壓縮與低延遲性影像串流處理技術成為重要關鍵。

聰泰為全球影像採集模組領導廠，針對廣電、醫療、教育、直播、工控及監控等專業領域，提供高音質與高畫質的影音採集、轉換產品。公司影像擷取卡提供HDMI、DVI、VGA、SDI的影像格式，其中醫療領域主要使用HDMI與SDI格式，皆支援1080P與4K高畫質。

研華指出，MIC-AI系列可透過彈性i-Door或是i-Module模組安裝聰泰PCIe/Mini-PCIe/M.2影像擷取卡，使HDMI與SDI影像高畫質影像可在MIC-AI中運算，提供如腸胃鏡等要求即時影像AI辨識的醫療應用需求。

同時，聰泰透過影像處理應用經驗，不只提供影像採集與轉換器，也提供軟體開發套件QCAP，提供醫療業者所需的影像加強及影像疊加技術，讓醫療影像呈現能更滿足產業需求，為智慧醫療提供更好的影像採集技術，提高辨識準確度、提升AI在醫療的應用層次。

聰泰與研華合作的影像擷取卡DVP與聰泰軟體套件QCAP，能將內視鏡、X光、心電圖、超音波等醫療影像資料，自取像、壓縮、串流、解碼到顯示完整呈現在遠端資料中心，並進行AI視覺辨識，同時也能在串流上透過WebRTC，實現遠距醫療教學視訊會議。

研華指出，遠距醫療將遠端的醫療現場資訊，透過通訊傳輸即時地傳回到醫療中心，讓病患能在第一時間內進行診斷。聰泰的專業影像處理技術，讓研華MIC-AI系統能將邊緣AI視覺辨識功能帶入醫療領域，讓醫療科技領域能用更簡單直觀方式整合AI運算與遠距醫療。

(時報資訊)