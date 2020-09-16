周二亞洲天然橡膠期貨全面收漲，受惠全球最大的橡膠消費國，8月中國的工業產值創近八個月來的最大增幅，且零售額為今年首次增長，經濟前景復甦樂觀氛圍，提振買氣，亦推升膠價揚升；TOCOM-指標12月期貨漲2%，報每公斤187.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲1.2%，報每公斤192.2美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.2%，收於每噸12360元人民幣。

亞洲現貨市場也全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.9%，報每公斤59.55泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.2%，報現貨價每公斤138.75美分。

據了解，馬來西亞、泰國和印尼，在國際三方橡膠理事會(ITRC)框架下，加強和穩定國際市場的橡膠價格。

目前三大產膠國的產量份額占到全球天然橡膠產量的63.3%，政府計畫增加橡膠各國當地內的使用，以利中長期內提振橡膠價格。(商品行情網)

(時報資訊)