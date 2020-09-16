網紅「阿澎」劉心語老家在彰化縣社頭鄉經營魚攤，先前因穿著低胸細肩帶在當地市場幫忙媽媽賣魚，天使臉孔、魔鬼身材吸引媒體爭相報導，被封為「最美魚販」，被眾多男性粉絲奉為女神，最近她在節目上分享戀愛經驗，透露至今28歲談過3段戀情，其中一段因為不能發生關係而被甩，節目則請來她的舊愛，現場說分明。

阿澎作客《綜藝大熱門》節目，暢聊過去的戀愛史，透露最常交往8年、最短1年，共經歷三段感情，其中一段竟是因「不能行房」而被分手，她解釋那是國中時期的初戀，男方是她的學長，要求發生關係，但阿澎覺得年紀太小，沒辦法接受。

拒絕對方要求後，男方最後竟因此劈腿了，阿澎被分手，這段故事讓眾人覺得無語，節目部請到阿澎當時男友到現場，男方當場說分明，無奈但直接地表示：「那時候光牽手就有反應了」，所以很看重親密關係。

阿澎又分享其中一段，是男方知道她家是賣魚的後，開始對她挑三揀四，還口出酸言，最後提了分手，阿澎感到特別難受，不是失戀，而是心疼爸媽被看不棄，因此嗆男友：「我家祖產都比你家多」，而男方事後解釋，不是介意這件事，且特別愛海鮮，「每次都可以吃到喜歡的海鮮很開心」，大反轉讓阿澎傻眼，苦笑：「原來不是喜歡我，是喜歡海鮮」。

(中時新聞網)