明星夜生活事件簿。（製表／中時電子報）

郁方是外界公認嫁得好的豪門婚姻代表，她與老公「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近14年，夫妻恩愛形象鮮明，不過近日忙拍戲的郁方，陳昱羲卻被周刊拍到，深夜在麗緻敦南酒店徘徊，其實娛樂圈、名人圈中有不少夜生活精彩的案例，小S老公許雅鈞、Selina前夫張承中、柯震東等人也都曾被拍到在深夜放飛自我。

郁方老公陳昱羲被《鏡週刊》直擊，他在深夜在麗緻敦南酒店徘徊，但陳昱羲已喝茫，他走路搖搖晃晃、站在角落恍神發呆，陳昱羲甚至醉到連手機拿反都不知道。Selina前夫張承中多年前則被直擊，深夜和友人以及濃妝辣妹到KTV唱歌。小S丈夫許雅鈞也曾被拍到，在凌晨現身夜店，和馬尾辣妹親暱交頭接耳，事後許雅鈞解釋，對方是朋友的朋友，同時，許雅鈞也強調，他不可能和別人會有親密互動。

BIGBANG前成員勝利過去被拍來台上夜店。（圖／中時資料照片）

韓國天團BIGBANG前成員勝利去年捲入夜店性交易、侵占夜店公款等醜聞，去年3月他在社群平台宣布退團並退出演藝圈，仍無法止火，風波一路延燒到他入伍後，今(16日)他就性交易、非法賭博等罪，首次接受軍事法庭審判，而他過去來台曾被拍出沒夜店，還有3名女星作陪，最後他和一名身材火辣的女性友人大奶妹離場，對方澄清只是以朋友的身分參加慶功宴，駁斥炒作、想紅，希望粉絲能放過她。

柯震東也曾被拍和朋友到夜店玩。（圖／中時資料照片）

柯震東過去被稱「夜店之子」，今年4月他被《CTWANT》直擊在自家夜店開趴，還有多位辣妹名模陪伴，眾人似乎不在乎新冠肺炎疫情，不僅沒戴口罩，也沒維持安全社交距離，結束時擔心擾鄰的他，還比手勢提醒大夥降低音量。而上月驟逝的藝人羅霈穎有「東區羅姐」封號，她不諱言平時也愛到夜店找樂子，虧說：「不然在家吃飽等死啊？」

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(中時新聞網)