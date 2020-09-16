大陸國台辦疫情後恢復記者會 國民黨不出席海峽論壇仍釋交流訊息

近日兩岸關係緊張，共機頻頻擾台，加上國民黨日前宣布取消以黨的形式出席海峽論壇，但不會禁止個別黨員以民間形式參加。今（16）日是今年1月寒假休假以來，首次國台辦記者會，是否會針對這些議題一一回覆，引發關注。

(中時新聞網)