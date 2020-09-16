直播》國台辦記者會 回應兩岸關係受關注 10:052020/09/16 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸國台辦疫情後恢復記者會。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國台辦疫情後恢復記者會 國民黨不出席海峽論壇仍釋交流訊息 近日兩岸關係緊張，共機頻頻擾台，加上國民黨日前宣布取消以黨的形式出席海峽論壇，但不會禁止個別黨員以民間形式參加。今（16）日是今年1月寒假休假以來，首次國台辦記者會，是否會針對這些議題一一回覆，引發關注。 (中時新聞網) #國台辦 #記者會 #兩岸 #共機 #擾台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美次卿明抵台 周五主持經貿對談 04:102020/09/16 政治要聞 無色覺醒》賴岳謙：民黨挖洞？國黨跳坑？只因標題取消赴陸？ 08:302020/09/16 無色覺醒 工商社論》國銀開發海外業務 進入新時代 04:102020/09/16 財經要聞 觀念平台－台美BTA怎麼談才能雙贏？ 04:102020/09/16 專題周報 華為晶片斷供首日 無翻盤B計畫 04:102020/09/16 話題觀察 台美會議 半導體5G是重頭戲 04:102020/09/16 財經要聞 電子回神 景碩、台郡強勢吸金 04:102020/09/16 證券．權證 三星折疊機預購熱台股供應鏈受惠 04:102020/09/16 證券．權證 《金融》內控、投資出包 全球人壽及台壽保挨罰 08:012020/09/16 財經 台積電ADR創新高 04:102020/09/16 財經要聞 政治熱門新聞 一路都在騙騙騙？陳揮文警告江啟臣：你被王金平賣了 - 政治 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 國民黨幾次失敗都跟這人有關 羅友志：江啟臣還不振作？ - 政治 ECFA滿10年變數多 台灣剉咧等！農民嗆：到大陸去種 - 政治 藥師挺陸口罩品質 徐正文揭關鍵：政治掩蓋品質 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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