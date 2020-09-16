香港第三波疫情自7月5日持續至今，昨日（15日）是首次無新增本地確診個案。政府同日亦公布，由周五起，食肆可營業至午夜，酒吧、卡啦OK、主題公園等亦可重開，為期七天至本月24日。

香港呼吸系統科專科醫生梁子超今日（16日）在電台節目指，若要暫停第三波疫情，最低限度要持續本地傳播「歸零」超過兩周，現時只是零本地確診的第一天，仍然言之尚早，並存在反彈風險。

梁子超說，個案昨日「歸零」，可能與全民檢測結束有關。部分人或由普及檢測轉到普通科門診取樣本瓶，至今仍未有結果。並強調，控制疫情仍要主要靠社交距離措施，但未來即將放寬措施及復課，又臨近中秋節，呼籲市民未來兩周要適可宜止外出，避免前往太多人聚集的地方。

港府即將放寬社交距離措施，被問及會否擔心重回當初爆發第三波疫情的「舊路」，梁子超認為風險一定存在。他解釋，在9月份，本地無源頭的感染個案中，由病人出現病徵直至確診，平均需要8天時間，期間已能傳染他人。

梁說，在放寬措施時，若不能清除本地傳播，疫情立即便會反彈。他強調要長期「清零」，才能確保企業能正常運作及恢復經濟。他認為，只要疫情不反彈，未來數星期仍有機會可「清零」。

之餘如何防止第四波疫情，他則表示慢慢重啟航運，擔心海外輸入個案。一方面他擔心外來人士即使在當地做過檢測，但是結果認受度不高，另一方面又擔心若是隱型患者在航班、機場傳播病毒。認為港府一定要做好相關工作，不讓這些人與社區有接觸。

(中時 )