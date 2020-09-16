學生體驗「室內栓射水、滅火器操作」，過程相當順利。（姜霏攝）

全校師生1800人參與演練，順利完成這次宣導活動。（姜霏攝）

921國家防災日將屆，桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊15日至至蘆竹區光明國小辦理地震應變暨疏散演練，全校師生1800人參與演練，過程逼真。

宣導活動分成三大關卡，包括：「地震震度體驗」、「室內栓射水、滅火器操作」、「CPR實際操作」等，也特別請來搜救犬隊協助宣導，讓師生們了解搜救犬習性與工作任務以及在特別環境下搜索及穿梭追蹤等技能，更進一步了解地震災後搶救的困難性與即時性，並宣導民眾平時養成自主防災的準備工作，在家中準備好避難包、固定家具以及儲備3天份的飲水和食物，才能臨機應變。

蘆竹消防分隊分隊長余順明表示，體驗過程中亦特別提醒「小火快逃、濃煙關門」的重要防火防災觀念，演練過程相當順暢，全校師生也都積極配合，讓這次的宣導活動順利落幕。

第三大隊長殷明坤表示，希望師生們藉由本次宣導活動，了解地震災害發生時，正確保命三步驟為「趴下」、「掩護」及「穩住」，只有平常不斷的練習這三步驟，才能養成危機反應能力，才能在地震災害中，爭取更多的獲救的機會。

(中時 )