日本自民黨新總裁（黨）菅義偉今天（16日）將被指名為日本首相，菅內閣即將成立。《每日新聞》網路版16日刊登我駐日大使謝長廷的投書，呼籲日本菅義偉新政權支持台灣參與國際貢獻。

謝長廷以「聯合國憲章75週年 台灣不應被排除在外」的發文內容如下:

今年是聯合國憲章締結、聯合國成立75週年，目前全球正在跟新冠病毒傳染病對抗，聯合國所揭示的「普世人權」、「包容性多邊主義」與「不遺漏任何人」等理念更顯重要。台灣贊同這些理念，並盼與世界各國攜手合作，為實現聯合國「永續發展目標」(SDGs)做出貢獻。

今年第75屆聯合國大會於9月15日起在紐約的聯合國總部舉行，為預防新冠病毒感染，將與線上會議方式併用。但聯合國依然因政治上的理由繼續排除台灣，台灣無法在聯合國的會議中與各國分享最新的資訊。

台灣向第75屆聯合國大會提出三大訴求。第一，聯合國應立即採取行動解決台灣2350萬人民被不當排除在聯合國體系外的狀況。第二，聯合國不當剝奪台灣籍人士及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利，應即予匡正。第三，聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現SDGs之相關會議、機制與活動，並做出貢獻。

儘管台灣要求參與聯合國體系，但因中華人民共和國的壓力而遭到排除。可是台灣絕對並不是中華人民共和國的一部分。

新冠病毒的傳染讓國際社會意識到台灣遭世界衛生組織(WHO)與聯合國體系不當與歧視性排除的嚴重性，許多國家為此發言支持台灣。

8月30日訪問台灣的捷克參議院議長韋德齊在立法院發表以「民主國家團結一致守護共通價值」的演說，感動許多台灣人。另一方面，當時在歐洲訪問的中國外長王毅威脅說「要讓捷克付出高昂的代價」。對此，捷克的鄰國斯洛伐克總統查普托娃表示中國的發言「無法令人接受」，強調「斯洛伐克支持捷克」。另外德國聯邦議院外交事務委員會主席羅特根也呼籲歐盟「應立場一致，不要讓捷克遭受中國的報復」。

台灣在性別平等、經濟成長、淨水與衛生、縮小貧富差距、以及健康與福祉等，許多均達到聯合國SDG指標的高標準，台灣在落實SDGs的成果，對解決國際社會的問題能有所幫助。為疫情後全球恢復常態及構築永續發展世界，台灣已準備好與國際社會攜手做出貢獻。也盼獲得日本新政權對台灣參與國際貢獻的支持。

(中時新聞網)