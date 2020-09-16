清潔隊員與消防人員，24小時忍受垃圾焚燒的惡臭，在現場持續控制火勢。（吳建輝攝）

公所清潔隊員與消防人員，24小時在現場搶救，經過三天都已經精疲力盡。（吳建輝攝）

清潔隊員與消防人員24小時守在現場，白天調派所有人力滅火，晚上因視線與地勢關係，無法進行滅火工作，只能不斷在外圍灑水，防止擴散。（吳建輝攝）

彰化員林阿寶坑日前因沼氣外洩引發大火，至今已經持續悶燒進入第三天，員林附近包括芬園、社頭、田中等鄰近鄉鎮，都遭受波及，員林清潔隊長黃吉盛表示，影響周邊空氣品質，造成民眾不便相當抱歉，清潔隊同仁與消防人員，這三天都24小時在現場待命，全力搶救，希望盡速完成滅火工作，還給民眾健康清晰的空氣。

彰化縣員林市阿寶坑垃圾場14日清晨6點，存放廢棄木材的暫置區，竄出陣陣濃煙，清潔隊員開挖後，並安排水車待命，沒多久大量沼氣流出引發大火，就這樣一連燒了三天，鄰近鄉鎮都壟罩在垃圾悶燒所產生的燒焦味與煙霧中，相當難受。

同安村民林子瓏表示，他住在離阿寶坑三公里遠的地方，都能看到阿寶坑的火苗，更不用說味道，整個村里都瀰漫著濃濃的燒焦味，已經悶燒第三天了，鄰近村民早就已經受不了，有些村民在醞釀抗議，希望員林公所能快點將火熄滅。

駐守在現場的清潔隊員表示，同仁與消防人員24小時守在現場，白天調派所有人力配合警消滅火，晚上因視線與地勢關係，無法進行滅火工作，只能不斷在外圍灑水，防止擴散，三天下來，大家已經筋疲力盡了，只希望能盡速將火熄滅。

員林清潔隊長黃吉盛表示，先向附近受影響居民致歉，事發後清潔隊配合消防人員，全力搶救火勢，動用挖土機將深層悶燒的垃圾挖起，但因下方堆置垃圾有太多，目前已將著火部分周圍挖空，做一個阻隔，防止火苗擴散。

黃吉盛說，這三天清潔隊同仁、消防人員都很努力在滅火，所有人員連續三天24小時不停進行挖掘與灑水降溫的動作，希望民眾能夠體諒，會盡速來完成滅火工作，還給民眾清晰的空氣。

(中時 )