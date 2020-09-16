南韓30歲知名女星孝淵，近日受邀與少女時代成員Sunny一同登上談話性節目《大韓外國人》(대한외국인)，在公開的預告片中大方爆料「團隊裡的淺規則」，表示每次只要成員們聚在一起合照必定會施行「拍照SOP」，吸引網友們熱烈討論。

2007年由少女時代出身的孝淵，便以凹凸有致的好身材及精湛的舞技受到粉絲的喜愛，即使現在大多以個人身分活動，人氣依然持續上升，特別是今年在音樂節目《GOOD GIRL》中展現集聚爆發力的舞技，讓她再度圈入一票粉絲。7月份孝淵趁勢發行新單曲《DESSERT》，成功登上各大音樂排行榜單中，可見她的高人氣。

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而少女時代出道13年來，雖因合約到期成員們多以個人身份繼續活躍演藝圈，但她們的感情依然十分要好，孝淵與Sunny一起上節目《大韓外國人》時卻爆料少女時代私下令人意外的相聚模式。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyoyeon Kim（@hyoyeon_x_x）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 下午 9:40 張貼

原來她們曾私下約定至少一年要有一次以上的聚會，8人聚在一起時也一定要拍攝團體照，但拍完不能立刻上傳到SNS，一定要先在群組討論過，確認彼此的照片都OK才可以上傳，所以每次可能會拍100多張照片，最後只上傳3、4張而且大家都得一樣才能確保每個人都美美的，此話一出引起現場來賓哈哈大笑，令粉絲們十分期待節目的播出。

孝淵上節目爆「少女時代潛規則」拍團體照竟有SOP（圖／hankyung）

(中時新聞網)