美國共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）14日宣布，本周將提案廢除大陸「永久最惠國待遇」的地位，改為每年重新評估，15日他上「Mornings with Maria」節目進一步為自己的政策辯護。

美國共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）14日宣布，本周將提案廢除大陸「永久最惠國待遇」的地位，改為每年重新評估。

美國《國家評論》雜誌（National Review）報導，柯頓14日接受福斯新聞台（Fox News）「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪時，宣布本周將提出廢除大陸永久最惠國待遇的法案，該法案將要求美國總統與國會每年重新評估中國的最惠國待遇地位。

柯頓說，在新法案之下，如果大陸對美國在西太平洋地區的船隻發射飛彈，或是像今年一樣鎮壓香港，「每年我們將可以說不會更新中國的最惠國待遇。」

柯頓昨（15）日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目「Mornings with Maria」專訪時進一步為自己的新法案辯護，他說2001年美國賦予中國永久最惠國待遇以前，美國總統與國會每年都會重新評估中國在邁向市場經濟及保護人權方面的進展，在1990年代時，每年都會針對大陸的倒退有非常激烈的辯論。

他說，美國必須回到那個途徑，如此一來每年都可以對中國施壓，要求大陸「停止竊取我們的智慧財產」、「停止竊取他們根據美國設計與工程所製造的產品。」

柯頓說，法案不會撤銷大陸的最惠國待遇，但會變成每年一個很好的影響力量，「確保共產黨已經開始表現得像個負責任的國家。」

(中時新聞網)