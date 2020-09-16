蘋果（Apple）在16日的發表會中宣布將與新加坡進行一項合作，透過Apple Watch來推動全國健康促進計劃。究竟這項國家級合作計畫有哪些重點，關心自我健康的你可一同來了解。

新加坡副總理王瑞杰宣布與蘋果合作之LumiHealth計畫

一、雙方合作計畫：LumiHealth

蘋果與新加坡政府合作的健康促進計劃，名為LumiHealth。擁有Apple Watch、符合條件的新加坡國民，可以自由選擇加入。這項合作整合科技，還有行為相關資訊，鼓勵參與者可以維持健康的生活型態。參與計劃的使用者所被收集的資料與目的，皆會在參與時被詳盡傳達。預計這項兩年期的計畫將在2020 年10月底推出，用戶目前可在App Store中提前預訂LumiHealth App。

二、、LumiHealth如何提醒用戶保持健康的習慣？

LumiHealth 充分發揮 Apple Watch 的功能，透過個人化提醒、方案、活動指導及獎勵，鼓勵並讓新加坡人與居民養成健康習慣。在 app 內，使用者會和親切的星際探險家一起踏上旅程，環遊各式世界，面對根據年齡、性別及體重而異的個人化任務，皆由他引導使用者完成。他們可以透過步行，還有游泳、瑜伽及其他活動，達成每週的活動目標。LumiHealth 也會提醒使用者前往接受健康篩檢和施打疫苗，還有參與各式健康挑戰，以改善睡眠習慣和加強正念，以及鼓勵健康飲食。使用者完成這些目標與挑戰，即可幫助星際探險家返回家園，同時全程參與這為期兩年的計畫，還可獲取最高可達 $380 新加坡幣的獎勵（將會以新加坡健保促進局（HPB）推出的數位消費券形式提供）。每位參加者都必須要有 Apple Watch，並從 App Store 下載 LumiHealth app。

三、參加者可用哪些款式的Apple Watch？

要參與LumiHealth計畫的使用者需要擁有Apple Watch，以及可執行iOS 13以上的iPhone。Apple Watch需要執行watchOS 6及以後的版本，跟Apple Watch Series 3以及之後的機種將會搭配的最好。

四、誰能參與LumiHealth計畫？

登入LumiHealth計畫的使用者，需要透過 SingPass 來登入。凡15歲以上的新加坡公民、永久居民、各類新加坡工作准證、長期社交簽證、家屬簽證的人都可申請SingPass。但是LumiHealth限制須年滿17歲才能使用。換言之，LumiHealth限制17歲以上，具備SingPass帳號者才能加入。

五、LumiHealth計畫如何收集用戶資料？有無妥善保護？

據了解，LumiHealth是新加坡向國際醫療保健與科技公司徵求提案，以兩年為期，透過不同方式多管齊下，尋求改善國民生活與健康的一項計畫。是新加坡基於發展Smart Nation計畫中的一環。有鑒於蘋果對於健康領域將長期投資的承諾，以及蘋果對於用戶隱私保護的目標與宣告，以及蘋果在科技上的研發與投注，他們雀屏中選成為本次與新加坡合作的對象。

LumiHealth是一項自願性計畫，使用者選擇加入之時，必須同意與 LumiHealth 分享資訊，且所分享的資料會被作為何用，都會詳細說明清楚，而且隨時都可選擇退出。所收集任何可識別的個人資訊，只用來讓 app 提供個人化且與使用者需求相關的體驗。所有使用者資料都會經過加密，以保護隱私。用以儲存資料的高度安全系統，完全符合新加坡的資料隱私與安全法律規範。LumiHealth 絕不會為了行銷，而出售或分享任何資料。

蘋果過往也曾與醫療機構、或者保險組織合作，透過iPhone或是Apple Watch來進行研究計畫，或者提供作為促進健康的產品之一。但本次與新加坡合作，算是推行一個全國性的計畫，且合作期間長達2年，並具備完整的獎勵制度，來協助用戶能夠在期間順利培養能促進健康的生活型態。對於蘋果而言是影響深遠的一次嘗試與挑戰，預期其計畫結果將別具指標性意義。

(科技)