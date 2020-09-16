美股續強，台積電ADR大漲6.65%且收盤價再創新高，台積電(2330)今跳空開高15元至460元，漲幅逾3%，也帶動台股今天開盤漲144.16點，一度大漲約176點，最高達13021點，直逼7月28日早盤創下13031點新高，但隨後集中市場漲點略收斂，仍漲逾百點在12900點之上。

投資人期待聯準會(Fed)維持寬鬆立場，帶動美國四大指數周二(9月15日)攀高，周二收盤，道瓊工業指數漲2.27點或0.01%，為27,995.6點。標普500指數漲17.66點或0.52%，為3,401.2點。那斯達克指數收高133.67點或1.21%，為11,190.32點。

蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電ADR大漲6.65%且收盤價再創新高，台積電今跳空開高15元至460元，漲幅逾3%，也帶動台股大漲逾百點開出。

台北股市今天開盤漲144.16點，一度突破萬三關卡；但金融股並未跟上漲勢，新光金(2888)等金控下跌，以及傳產股走勢亦平平。

此外，蘋果(Apple)發表會iPhone 12缺席，除了台積電外，蘋概指標的大立光(3008)及鴻海(2317)今早股價並未同步強勢上漲，早盤股價表現平淡。

台股本周由台積電、聯電(2303)領軍上攻，聯發科(2454)同步上攻，台股今早一度叩關13000點，技術面多頭排列，惟僅賴台積電拉高演出，電子次族群輪動、股價震盪，金融及傳產股今日並未跟上多頭氣勢。

(時報資訊)