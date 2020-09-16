國民黨立委謝衣鳳（右三）。（圖／取自謝衣鳳臉書）

總統蔡英文宣布明年元旦開放含「萊克多巴胺」美國豬肉進口，國民黨12日於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動，盼遍地開花向中央傳達民意。國民黨立委謝衣鳳回到選區彰化宣傳公投，出眾美貌成吸睛焦點，獲得近4000個讚；其中一張「低頭照」，更被網友大讚清秀又脫俗。

謝衣鳳日前在臉書發文，寫道：「感謝今天參與的朋友們，讓公投順利成案，我們才能向政府表達『堅決反瘦肉精豬、重視食品安全』的立場，請繼續連署，全民一起反黑箱顧食安！」標在文中特別標註「謝謝所有參與的朋友」、「『衣』起連署讓公投順利成案」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3900個讚、超過120則留言與數十次分享。不少網友將焦點放在謝衣鳳清秀白皙、氣質出眾的外型上，大讚：「真正國民黨最美女立委」、「皮膚水噹噹」、「這張好漂亮」、「超有氣質的」、「美女謝衣鳯委員，辛苦了，加油」；也有其他網友表示：「公投沒用」、「公投太慢了，費時、費力、費錢，而且蔡才不甩公投……直接上街頭抗議」、「支持反公投，反瘦肉精進口」。

針對國民黨發起的捍衛食安公投連署，黨主席江啟臣15日呼籲中選會不要卡案，不要用政治思考來決定能否成案，並強調食安不分黨派，不應上綱到政治議題；國民黨籍新北市市長侯友宜也表示，不少民調顯示有近7成民眾反對美豬進口，擔心會有健康風險問題，國民黨只是將聲音反應出來讓大家知道，中央政府既然執意要讓美豬進口，就必須負起責任。

(中時新聞網)