美國與中國公布的經濟數據意外強勁，以及由科技股領軍，隔夜美股再度收高，周三香港恆生指數開漲0.37%，為24823.96點。國企股(H股)開漲0.47%，為9874.89點。投資人接下來將關注美國聯準會即將公布的政策決議，以及美國眾院公布規模1.52兆美元折衷紓困方案的後續進展。

恆生科技指數走高，網易、騰訊、中芯國際開盤均漲逾1%。

恆大汽車開漲2.40%，該公司前一日宣布透過配售股份引進雲鋒基金、紅杉資本、騰訊與滴滴等重量級投資人，並成功募集40億港元。

(時報資訊)