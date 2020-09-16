《港股》經濟樂觀＋美股收高 恆指開漲0.37％ 10:172020/09/16 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國與中國公布的經濟數據意外強勁，以及由科技股領軍，隔夜美股再度收高，周三香港恆生指數開漲0.37%，為24823.96點。國企股(H股)開漲0.47%，為9874.89點。投資人接下來將關注美國聯準會即將公布的政策決議，以及美國眾院公布規模1.52兆美元折衷紓困方案的後續進展。 恆生科技指數走高，網易、騰訊、中芯國際開盤均漲逾1%。 恆大汽車開漲2.40%，該公司前一日宣布透過配售股份引進雲鋒基金、紅杉資本、騰訊與滴滴等重量級投資人，並成功募集40億港元。 (時報資訊) #國眾 #開漲 #美股 #收高 #騰訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小米副董售股套現80億港元 股價重摔逾6％ 04:102020/09/16 全球財經 全球第一 iPad首採5奈米晶片台積電ADR狂噴6％ 08:302020/09/16 財經 特斯拉勁揚12.58％ 10檔概念股回神 04:102020/09/16 證券．權證 外資提款 台、韓股煞不住 越南、印度較吸金 04:102020/09/16 投資理財 《觀光股》富驛改賺管理財 台灣3直營據點轉加盟 08:012020/09/16 財經 《半導體》ADR創新高 台積電跳漲15元 09:262020/09/16 財經 台積電狂飆近3％ 台股大漲逾百點 衝破13000大關 09:132020/09/16 財經 《晨間解盤》追價買盤謹慎 驚驚漲(日盛投顧提供) 09:232020/09/16 財經 阿水講股／股市阿水：強勢股氣虛 短線段操作不要衝 08:572020/09/16 財經 《晨間解盤》回歸電子 有利台股中長期發展(倫元投顧提供) 08:522020/09/16 財經 財經熱門新聞 全球第一 iPad首採5奈米晶片台積電ADR狂噴6％ - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 顯卡大缺貨 電競廠瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 吳東進錯愕 新光解密事件始末 - 財經要聞 - 工商時報 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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