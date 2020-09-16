深圳振華數據公司（Zhenhua Data），擁有龐大的全球情報數據，標榜建立240萬筆以上的海外重要人事資料，在全球有20個收集點。近日台灣名單首度曝光，其中包含前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、國安局副局長胡木源等人的資料。

據《自由亞洲電台》報導，深圳振華數據庫內有2900多名台籍人士的個人資料，包含性別、生日、地址、職務、電子信箱、婚姻狀況、社群網路帳號的基本資料，其中有些人的檔案上還附有照片，多是老舊照片，或是來自台灣、大陸媒體報導，數據庫中還有個特別獨立的項目，詳列該人士的法律案件或犯罪資料，像馬英九的特別費案就被記錄在內。

名單中除了有馬英九、宋楚瑜、台積電董事長張忠謀夫人張淑芬等重要人士，立委蔡易餘、前立委沈富雄、段宜康等政商人士、民運人士也都在內，甚至還有藝人吳克群、主播夏嘉璐、白冰冰前夫梶原一騎等人的資料。

不過，總統蔡英文、高雄市前市長韓國瑜等人的資料，卻沒有被記錄在資料庫中。

(中時新聞網)