高雄市長補選，民進黨、國民黨、民眾黨當時分別派出前行政院副院長陳其邁、高雄市議員李眉蓁、吳益政參選，最終由陳其邁奪下市長寶座。易經命理老師高煜霖曾表示，李眉蓁今年是「害太歲」年，且生肖羊今年有「換工作」的機會。如今高雄市長補選已過一個月，高煜霖被問及，李眉蓁不是會換工作？後來怎麼沒換？高煜霖則對此作出解釋。

高煜霖6月25日曾在臉書PO文指出，針對三位候選人，分別用「天運」、「年運」、「姓名學」等多方面分析。他當時說李眉蓁今年是「害太歲」年，當心窩裡反，與同陣營的貌合神離。值得一提的是，生肖羊今年有「換工作」的機會！他當時建議，最後關鍵時刻，「辭職」是一顆核彈，可伺機投彈。

如今高雄市長補選已過一個月，高煜霖在臉書提及，有幾位朋友在問，李眉蓁「換工作」一事怎麼沒發生？高煜霖解釋，就命理正確的說法，是稱呼「異動」、「異位」的現象，以現代的解釋，通常解讀「換工作」或「換身分」。

高煜霖說當時從命理角度研判，李眉蓁要當選的指數是排第2，所以他才解讀會「辭議員」，而非「當市長」。然而，最後李眉蓁雖然沒「當市長」，也沒「辭議員」，但是，李眉蓁因「論文門」事件，從「碩士」變成「學士」，「還是有應證命理角度的解釋」。

(中時新聞網)