南投武界壩清晨放水釀4死意外發生後，有關是否國賠、營地有無合法等議題備受關注，律師林智群在臉書質疑，觀光局官網就有推武界溯溪行程。交通部長林佳龍今日表示，應該已經下架，先前旅遊業者結合部落人士推出一些遊程，即使是在非汛期，一樣要落實相關安全要求，已請觀光局聯繫所有旅遊業者重新檢討先前推出的各種遊程。

林佳龍說，相關行程是年初時一些旅行公會希望推出比較優質、深度的旅遊，結合在地部落推出的遊程，在執行上一定要落實，像露營區管理要點的相關規範，該事件讓我們了解除了規定外，實際上的落實、要求也必須從政府到人民，還有相關各單位都能同步檢視、改善。

林佳龍說，涉及到的河川、露營地區因主管機關非常多，將近十幾個，行政院也針對露營區各相關用地單位曾召開過會議，交通部觀光局也提供露營專區網站，希望大家遵行露營區管理要點，至於在非法或違規露營區，由各主管機關體檢並落實安全要求。

林佳龍說，觀光局所主管的13個國家風景區都比較落實相關要點，因涉及單位相當多，從中央到地方政府包括民間的土地，政府就是訂定規範、落實執行、加強督導。

(中時 )