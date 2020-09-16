口罩工廠接連出包，民眾對口罩國家隊信心漸失，新北市長侯友宜16日指出，新北市已主動清查轄內29家口罩工廠，但最重要還是源頭控管，很多口罩工廠雖在新北，但進口商卻不在新北，反之亦然，需仰賴中央提供進出口資訊比對，市府也會反映基層藥局情報，地方一定會全力追查，嚴格究辦。

侯友宜說，新北市已主動積極清查轄內29家口罩工廠，針對高風險口罩工廠，嚴格比對分析，所以最近這幾件也是承蒙中央提供相關進出口資訊，加上市府積極查察，才能夠把這些不法業者從嚴追辦。

侯友宜也說，除中央提供的資訊，市府也透過下游藥局業者情報蒐集，如揭發加利的基層藥師，反映給中央，配合中央主動查察嚴格究辦。

被問到民眾對台灣製口罩已失去信心，侯友宜說，這些案件不論是用大陸口罩混充國家隊，又或是把大陸製口罩偽裝是馬來西亞製造，確實讓民眾對口罩品質管理期待有落差，懷疑這些口罩能否守護國人健康。

侯友宜說，除積極查察不法業者並追究責任外，更重要要挽回民眾信心，不能再有類似狀況出現，口罩品質要有防護功能，萬無一失，才能確保健康。

(中時 )