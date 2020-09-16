美股消息面：

1.美國8月工業生產月增0.4%，不如市場預期的月增1%。製造業產出月增1%，亦不及預期的月增1.2%。產能利用率為71.4%，符合預期。

2.美國勞工部公布，美國8月進口物價較7月漲0.9%，高於市場預期的月升0.5%。出口物價月升0.5%，亦超出市場預期的漲0.4%。

3.颶風沙莉來襲，導致墨西哥灣部分石油生產設施關閉，為油市帶來提振，惟國際能源署（IEA）看衰原油需求增長，使油價漲幅受抑。周二紐約期油收漲1.02美元或2.7%，為每桶38.28美元。倫敦布蘭特期油收漲92美分或2.3%，為每桶40.53美元。

4.世界貿易組織（WTO）裁定美國向2000億美元中國進口商品加徵關稅的做法違反世貿規定，為美元帶來壓力，帶動國際金價小升，周二紐約12月期金收漲2.5美元或0.1%，為每盎司1966.2美元。

5.聯準會周二召開為期兩天的決策會議，市場看好該美國央行仍將釋出「鴿派」訊號，周二美元偏弱，兌日圓一度創下兩周新低105.3日圓。

(時報資訊)