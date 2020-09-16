日本執政自民黨新任黨魁菅義偉，周三預計將接任日本首相。以延續安倍政策為訴求，媒體分析認為安倍時期的內閣成員，預計將有半數仍會繼續留任。

菅義偉周一獲選為自民黨黨魁，承諾延續安倍政策。安倍晉三的支持為菅義偉在黨內獲勝的關鍵。安倍在首相任期最後一天進入辦公室，感謝日本民眾，作為國會議員成員，誓言將支持繼任的政府。

據日本當地媒體報導，在菅義偉新內閣成員的變動上，大約半數的安倍內閣成員都將留任，女性閣員將僅兩名。留任的內閣中多為重量級部會，例如財政部長麻生太郎、國防部長茂木敏充(Toshimitsu Motegi)，其他還有奧林匹克大臣橋本聖子(Seiko Hashimoto)、環境大臣小泉進次郎(Shinjiro Koizumi)。

安倍晉三的弟弟岸信夫預計將接任國防大臣，現任國防部長茂木敏充將負責行政改革。西村康稔可望被指定為經濟部長。尾山弘志(Hiroshi Kajimaya)可望留任經濟產業部長。

加藤勝信在新冠疫情期間擔任衛生部長，可望接任菅義偉，擔任內閣官房長官。

(時報資訊)