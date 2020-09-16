新冠肺炎疫情不僅加速全球無現金化腳步，同時也導向更謹慎更負責任的消費模式。渣打集團網路調查結果指出，將近3分之2的全球受訪者表示，疫情衝擊使他們對於線上購物的態度更為正面，然而多數人對於消費支出比疫情前更加小心，並計畫採取新的數位工具或方式，協助追蹤或紀錄個人支出。在台灣，有5％受訪者表示受疫情影響而增加線上購物的頻率，更有39%受訪者目前在購物時，會優先考慮線上通路或平台。

在台灣，高達56%受為認為自己所在的國家將逐漸邁向無現金化，台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點將會落在2036年。渣打集團指出，上述調查數據也與目前客戶使用ATM的行為相呼應，在本次調查的多數市場中，可看出疫情期間ATM使用頻率大幅降低，目前ATM現金提款的使用率約只有2年前的一半。

渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場12,000位年滿18歲的消費者，調查計畫分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，繼先前發布的疫後收入報告後，本次問卷則聚焦在疫情過後，全球消費習慣的轉變。

隨著疫情趨緩與各地陸續解封，消費支出也開始攀升，44%的台灣受訪者在今年7月份的花費較前一個月增加。值得注意的是，全球有75%的受訪者（台灣為54%）表示疫情使他們更認真看待支出。趨於謹慎的消費態度，在台灣的千禧世代跟Z世代更為明顯，18至44歲的台灣受訪者中，有56%表示自己更認真規劃消費，遠高於45歲以上族群的48%。此外，超過3分之1的台灣受訪者指出，疫情對經濟的衝擊也促使他們採取行動紀錄個人開銷，70%的人已經或有興趣使用記帳或預算規劃工具，以防止超支或過度消費。

調查結果也發現，疫情過後全球消費者的支出項目有所轉變。如今消費者在醫療保健與生活雜貨等基本支出較高，而花在治裝、休閒旅遊等消費性支出則明顯降低。54%台灣受訪者表示，跟疫情前相比，花在旅遊度假的相關消費明顯減少，而有32%則表示治裝費用也大幅降低。

除了對自身消費支出更加謹慎以外，渣打集團透過調查也發現，全球消費者變得更有意識且更加負責任，這個趨勢將有利於微型企業與專注生產在地商品的企業，尤其是製造與銷售永續產品的企業。有39%的台灣受訪者願意增加購買本地產品，33%優先選擇永續產品，30%則願意以購買行動支持微型企業。

(時報資訊)