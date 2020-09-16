恒生指數公司修改恒生指數(HSI)及恒生中國企業指數(HSCEI)指數編製規則，9月7日起正式生效。富邦恒生國企ETF基金(00700)經理人楊貽甯表示，恒生中國企業指數在加入阿里巴巴、小米集團及美團點評後，過去重金融及地產的結構將改善，恒指將迎來盈利增速和估值雙升，指數整體波動度也將進一步提升，符合現今科技類股當道趨勢，未來更有望獲得資金的青睞，預期隨著政策改革落實下，第四季港股可望重啟漲勢。

恒生指數公司修改恒生指數(HSI)及恒生中國企業指數(HSCEI)指數編製規則，來自大中華區域(即香港、內地、澳門及台灣)的「同股不同權」公司及「第二上市」公司，被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇，阿里巴巴(9988-HK)、小米集團(1810-HK)及藥明生物(2269-HK)被納入恒生指數，此外，美團點評(3690-HK)被納入恒生中國企業指數，阿里巴巴及小米集團亦同時獲納入，自9月7日起已正式生效。

今年因新冠疫情引發市場恐慌，加上油價大跌擔憂經濟衰退，今年首季，全球風險性資產無一倖免，港股亦在中國通過港版國安法衝擊下，表現相對成熟及新興股市弱勢，無論是香港恒生指數或國企指數，兩者跌幅高達近3成左右，調整時間長達2個月。然所謂大跌過後，就是指數反彈最好的利多，楊貽甯分析，展望年底前港股行情，短期大盤波動度或加劇，但在不確定因素漸消除，隨著港版國安法正式落地，對市場最大衝擊已過，在官方政策逐步落實，對港股看法轉樂觀，故手上有部位者，建議續抱；若沒有部位者，待短期回調過後，可擇機分批布局。看好理由包括技術面超賣、評價面合理及政策面優勢等。

首先，觀察14天期RSI強弱指標回落至41與36附近，接近30超賣區的下限，意味短期大盤調整或接近尾聲；再者，留意自3月20日相對低點至今，無論是香港恒生指數或國企指數，此期間雖仍歷經短期修正，但觀察底部皆未跌破前低，且大盤有逐漸墊高的趨勢，中期在政策題材釋出下，業績看好公司有望在盤整中脫穎而出。

第二，港股估值相對世界與美股仍合理，觀察美股3月下旬反彈至今，受政策刺激與海外復工推動，美股基本已修復疫情帶來衝擊，目前PE處於2000年科技泡沫以來新高。而香港恒生指數和國企指數分別僅10.0倍和7.7倍，估值接近歷史均值1倍以下標準差的水平，更顯優勢。預期隨著政策改革落實下，第四季港股可望重啟漲勢。

第三，根據恒生指數公司統計，截至今年上半年為止資料，港股主板已有 163 家科技公司，佔整體市值自2017年的14.6%，倍數成長至33.2%(僅落後金融類股)。恒生指數公司也自7/27推出恒生科技指數(HSTI：港版那斯達克)，追蹤在香港上市之前30大科技公司，30檔科技股總市值也逾10兆港幣(僅次美國那斯達克指數)，成為全球第二大單一市場的科技股指數。未來透過產業結構調整下，第四季港股仍有漲勢可期。

(時報資訊)