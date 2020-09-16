美國上周原油庫存意外大減，帶動國際油價進一步走高。

目前美國期油漲1.38%，報每桶38.81美元。布蘭特期油漲1.13%，報每桶40.99美元。

美國石油協會（API）周二公布上周（截至9月11日）美國原油庫存大減950萬桶，降為約4.946億桶，市場預期為增加130萬桶。

位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少79.8萬桶。

上周汽油庫存意外增加380萬桶，市場預估為減少16萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少110萬桶，而市場預估增加60萬桶。

此外，數據顯示上周美國煉廠煉油量增加64.1萬桶/日。美國原油進口量減少9.6萬桶/日。

墨西哥灣因颶風沙莉來襲，部分石油生產設施已經關閉，為供過於求的油市帶來提振，惟國際能源署（IEA）預期原油需求增長緩慢，使油價漲幅受抑，周二紐約期油收漲1.02美元或2.7%，為每桶38.28美元。倫敦布蘭特期油收漲92美分或2.3%，為每桶40.53美元。

(時報資訊)