日前又傳出比特犬在花博公園咬死貴賓狗，讓比特犬這種具攻擊性犬隻又受到民眾熱議，害怕自己被哪天被比特犬咬，對此農委會14日公告，規劃將比特犬及其混種犬納管，禁止輸出、入及飼養繁殖，預計最快月底公告，消息傳到PTT上，讓網友們紛紛大讚，「早該禁了」、「德政，沒一個主人攔得住就不該養」。

農委會官網貼出公告，指出為了提高管理強度，已與各縣市政府及相關寵物產業公會多次會商，規劃將比特犬及其混種犬納管，「禁止其輸出、入及飼養繁殖」，預計最快月底前公告，2個月後正式上路。。

農委會也表示，已規定比特犬等具攻擊性犬隻，出入公共場所或公眾得出入之場所，應有防護措施，需有1.5公尺以下之繩鍊牽引及配戴口罩等防護措施，違反規定者會依動保法第29條第1項第5款規定，對其處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

對此，網友們看到比特犬終於納管，且禁止飼養、繁殖後紛紛留言，「德政，這種狗攻擊性太強了」、「早該禁止了，已經好多件比特犬咬傷人咬死人的事件，真不是合適養」、「贊成，超可怕的動物」、「大多飼主缺乏養狗知識，嚴格控管比較好」、「帶比特犬這類的狗出門根本同等帶一把會走火的槍」。

(中時新聞網)