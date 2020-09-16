中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮）臉蛋甜美可愛，嬌小身材卻有E罩杯美胸，兩度登上日本雜誌封面爆紅，最近還傳出曖昧黃鴻升（小鬼），事業和桃花都蒸蒸日上。最近，她在社群平台曝光穿比基尼泡湯的照片，好身材一覽無遺，網友看了幾乎快噴鼻血，大呼：「真母湯」。

峮峮15日晚間透過IG俏皮地發文：「今晚是否想來點...山君湯？這個泡湯甕實在太可愛啦」照片中，她將頭髮綁起，化著清淡妝容，身穿橄欖綠的三點式比基尼，襯托白皙又光滑的肌膚，E罩杯的好身材也呼之欲出，露出飽滿的半球和深邃事業線，可愛又性感的模樣，讓網友的眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「想跟妳泡」、「好可愛啊啊啊好想端走」、「哪裡可以下單點山君湯」、「老闆～我要一碗峮湯」，連日本網友都被吸引來留言。

峮峮自2016年加入Passion Sisters，隨後因為甜美童顏與傲人身材，以及一首陳子豪的應援曲，在台、日兩地爆紅，是球迷公認的啦啦隊女神。去年底登上日本雜誌後，又圈了不少日本粉絲。

為了能和日本粉絲互動，峮峮特地學習日文，坦言一開始有些看不懂，「不過穿插一些漢字還能理解，有時候也會用翻譯軟體看球迷說什麼」，由於工作繁忙，上課時間不多，仍在努力學習中。

(中時新聞網)