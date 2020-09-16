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安心露營的好選擇

新冠肺炎疫情造導致大家仍不能出國玩，國內旅遊成為假日解悶的替代方案，其中露營更是給人一種跳脫生活常軌，獨一無二的特殊體驗。

不過日前卻發生有民眾在河床非法野營，不幸遭水壩無預警放水沖走身亡的慘劇，讓不少網友納悶，合法的露營地究竟有哪些選擇？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，想要計畫一趟露營行程，下次從中挑選就對了！

No.10 烏山頭水庫風景區

除了優美的景色，烏山頭水庫風景區還有騎馬、射箭、兒童遊樂區等各種設施，更不用提每個夏季擁有超高人氣的親水公園，是大人小孩炎炎夏日的消暑好去處！這裡的露營區依照價位不同分為每帳營位400元的草皮路營區，500元的木板、植草磚露營區，另外也提供每晚600元的露營車位，給你多樣的露營體驗。

地址：台南市官田區烏山頭里嘉南68-2號

營業時間：08:00~17:30

No.9 泰雅渡假村

位於南投的泰雅渡假村，是台灣少數以原住民文化為經營主軸的園區，雖然遊樂設施近期因為老舊已被拆除，但花季期間不只可以賞花，也可以來此泡湯放鬆身心靈。住宿的選擇除了泰雅皇宮以及小木屋，當然也有提供給喜愛露營人的露營烤肉區，每帳營位800元，就可以擁有躺在草皮上仰望滿天星空的難忘體驗。

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

營業時間：9:00~17:00

No.8 走馬瀨農場

許多人來台南玩都會順路造訪的走馬瀨農場，是兼具休閒與旅遊的度假聖地，諾大的佔地加上射箭、漆彈、腳踏船、碰碰船、高爾夫等各種設施，玩上一天都嫌時間不夠！不少人會選擇留下來住宿一晚，這裡的露營區號稱有國際三星級頂級的水準，每帳營位450元，還提供睡袋、炊具等各種設備的租借，相當貼心！

地址：台南市大內區其子瓦60號

營業時間：9:00~17:00

No.7 中正露營區

位於台中市大坑頭嵙山西方，這一帶規模最大的公營露營地就屬這裡，擁有宛如世外桃源般的環境，清幽是這裡最大的特色，螢火蟲季節時也有機會看到螢火蟲的蹤跡。不受干擾的隱蔽性成為許多童軍營舉辦的場地，完善的設備讓你在親近大自然的生活體驗中，仍然不失日常生活的便利性，較特別的是這裡採人頭計費，而非每帳營位。

地址：台中市北屯區北屯區連坑巷

營業時間：8:00~22:00

No.6 華中露營場

不說你不知道，原來台北就有寬廣的合法露營地！位在萬華的華中露營場，是世界上少有的大都會內「公園式露營區」，一時興起想要來場城市露營，短暫擺脫日常生活的喧囂不用跑大老遠也能實現。除了帳篷露營區，也有提供露營拖車可出租，以及各種炊事帳與桌椅，每帳營位平日400元、假日500元，身為台北人如果想要帶出門露營又不想規劃長程旅途，來這邊就對了！

地址：台北市萬華區華中橋

營業時間：8:00~22:00

No.5 虎頭埤風景區

距離市中心車程只要幾十分鐘，就能抵達的虎頭埤風景區，遠眺著有「台灣第一水庫」的幽靜湖潭，湖光山色十分宜人，露營地的收費為每帳營位500元。來此還有腳踏船、獨木舟，以及近期很流行的立槳衝浪SUP等體驗活動，甚至還可以釣魚！

地址：台南市新化區中興路42巷36號

營業時間：06:30~19:00

No.4 大埔湖濱公園

給人一種靜謐美感的大埔湖濱公園，沿著湖的周圍就有幾十個地方可以露營，最重要的是這邊為免費營地，不用收費！另外設有廁所與投幣式的熱水淋浴間，還可以體驗搭船遊湖，吸引不少民眾前來度假、烤肉、野餐，來上兩天一夜的露營趣。

地址：嘉義縣大埔鄉大埔村54號

營業時間：24小時營業

No.3 香格里拉樂園

說到頂級奢華的露營體驗，絕對非香格里拉樂園為代表！由勤美學團隊引進國外豪華露營的風格，適合那些想要體驗露營，卻又不想自己打理一切的懶人。當然這裡仍然有提供一般的露營烤肉區，不管想走奢華路線簡樸路線，這裡都能滿足你。

地址：苗栗縣造橋鄉15之3號

營業時間：09:00–17:00

No.2 福壽山農場

有全台灣海拔最高露營地之稱，福壽山農場海拔高度近2000公尺，得天獨厚的地理位置讓它坐擁群山環抱的視野，與遼闊高山田園景觀。過去這裡有一排露營貨櫃屋，因為老舊重新改建為「露營蘋果屋」，成為不少網紅朝聖的新打卡熱點；另外也提供棧板營位每帳700元，以及露營車專屬車位。

地址：台中市和平區福壽路29號

營業時間：6:00~21:30

No.1 武陵農場

武陵農場不只是賞櫻勝地，這裡的露營區同時也相當熱門！露營區有提供租借營帳、炊事帳、睡袋等服務，對於不想要攜帶一大堆行李的人來說，同樣可以只帶輕便行囊就來趟輕旅行，比較需要注意的是，營區內沒有提供飲用水，燒水一切都要自己來，另外最便宜的露營區每帳營位為1000元，且須先上網預訂。

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

營業時間：07:00~21:30

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月17日至2020年09月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『合法露營地』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)