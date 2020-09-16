郁方常在臉書曬出與老公、小孩出遊幸福照。（摘自臉書）

郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近14年、育有兩子一女，一直給人幸福美滿的和樂家庭印象，不過週刊報導，陳昱羲趁著郁方南下嘉義拍攝《羅雀高飛》、兩個兒子到外縣市就學之際，夜宴頻頻，不但喝醉倒路邊，甚至與貼身女助理及兩度失婚的名媛錢德月過從甚密。對此，今天忙著主持人間衛視節目的郁方和陳昱羲也都回應了。

郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近14年、育有兩子一女。（圖／本報系資料照片）

郁方表示，「謝謝媒體朋友救我老公一命⋯⋯，我老公幽默風趣，所有的飯局都希望他來熱鬧，常常忘記自己也到了年紀，又不好意思拒絕。每個朋友約我老公吃飯， 都說會幫我好好照顧老公，送他安全回家。看樣子，以後應該沒有朋友敢再來約我老公吃飯了吧？」陳昱羲自己也說「老婆終於有名正言順的理由不讓我出門了」。

郁方也幽默地說，「是說，我老公昏倒，啊媒體朋友你們是不會幫忙扶一下喔？」也不免責怪老公，「常常忘記自己已經是坐五的人了」、「 大字型真是一個毫無包袱的牡羊座才會有的動作吧？」，並說這篇報導真是稱了自己的意，因此強調「再說一次！衷心感謝媒體朋友的幫忙」。

至於與女助理的關係，郁方也說，對方就僅是工作上表現很好的助理，大家都很熟，本來就常一起吃飯、送對方回家，而錢德月則是夫妻倆的共同朋友，幾年前就被拍過了，她無奈地說，好友之間本來就很常聚，互相送對方回家真的沒什麼。

陳昱羲特別親上火線寫了近800長文回應，除了說明特助只是個能力很強的同事，他對於所有一起用餐的親戚家人、女性朋友都會開車或請司機送人回家，「因為這是禮貌，朋友也會以同樣的方式照顧我」。

他也對自己醉倒仆街醜態表示「非常慚愧，鄭重跟大家道歉道歉再道歉，真的又醜又老肚子又大睡姿不優雅」，強調不能幫自己喝醉找藉口，「自制力太差太嗨，自以為還是二十年前一樣年輕的亂喝」，並自爆這半年喝到睡著快三十次了，「這次的鏡週刊是給我警訊，在此謝過」。

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(中時 )