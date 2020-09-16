鄭文燦想當總統 侯友宜：這不是壞事 10:422020/09/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭文燦想當總統，侯友宜說，這不是壞事。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦上節目承認「有想過當總統」，新北市長侯友宜16日表示，每個人有每個人想法「這不是個壞事」，而他自己目前的角色就是新北市長，把新北市政做好是現在當前最重要的一件事。 被問到有沒有想當總統，侯友宜說，現在最重要的就是把新北市做好，活在當下、好好把握現在，全力衝刺新北市政，讓新北市政突飛猛進、安居樂業，是他現在心裡最想做的。 (中時 ) #鄭文燦 #市政 #市長 #總統 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普動殺機 想除掉敘利亞總統 美前防長救了他一命 09:462020/09/16 國際 瞄準2024 鄭文燦鬆口想選林佳龍有回應 10:392020/09/16 政治 桃市產官攜手 共創綠能應用新標竿 04:102020/09/16 證券．權證 夢想當總統 鄭文燦認了 04:102020/09/16 政治要聞 撇美駐中大使離任有內幕 蓬佩奧：他只是想回家 09:332020/09/16 國際 國台辦向國民黨釋訊息 仍歡迎交流 04:102020/09/16 政治要聞 324政院驅離案 馬英九獲判無罪 04:102020/09/16 社會新聞 藍批綠選後棄香港 籲修港澳條例 04:102020/09/16 政治要聞 六都市長最新網路聲量排名 第一竟是他 01:192020/09/16 政治 有沒有想當總統？ 鄭文燦坦承：我心裡有想過 13:112020/09/15 政治 政治熱門新聞 一路都在騙騙騙？陳揮文警告江啟臣：你被王金平賣了 - 政治 陳時中噴出「11字」幹話 藍委傻眼：精神錯亂了嗎？ - 政治 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 韓國瑜不在高雄農民慘遭放生？前韓團隊吐心聲 - 政治 陸首曝台灣2900位有力人士名單 竟未見蔡英文、韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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