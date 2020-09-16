桃園市長鄭文燦上節目承認「有想過當總統」，新北市長侯友宜16日表示，每個人有每個人想法「這不是個壞事」，而他自己目前的角色就是新北市長，把新北市政做好是現在當前最重要的一件事。

被問到有沒有想當總統，侯友宜說，現在最重要的就是把新北市做好，活在當下、好好把握現在，全力衝刺新北市政，讓新北市政突飛猛進、安居樂業，是他現在心裡最想做的。

(中時 )