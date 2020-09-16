網友公認台南美食最過譽的小吃是棺材板(見圖)。(達志影像/shutterstock)

台南府城美食名聞遐邇，有些多觀光客也樂於享受在地料理。但有些美食似乎是宣傳過度，觀光客趨之若鶩，在地人卻敬謝不敏，甚至根本沒吃過。有人在網路平台問卦，「台南紅的最莫名其妙的美食」，引來鄉民熱議，結果大家一面倒的答案跌破外地人的眼鏡。

台南是美食之都，府城文化浸淫出來的獨特口味，如無論是擔仔麵、豆菜麵、鱔魚意麵、鹽水意麵、牛肉湯、棺材板、蝦捲、豆花、布丁都享有盛名。不過，有網友在PTT好奇發問，「裡面哪一個台南美食，你覺得紅得最莫名其妙呢？」，他透露牛肉湯會是他心中的答案。

發文曝光後，最多網友嫌棄「棺材板」，「棺材板吧，本地根本沒人在吃」、「棺材板的美味無解」、「棺材板最莫名奇妙」、「棺材板光聽那名字就不想吃了 有夠觸霉頭」、「材板真的雷啊，以前我記得也很好吃，現在都亂做」、「棺材板，超噁，放啥小豬肝」、「台南人不吃棺材板＋1，親戚同學都沒吃過」、「棺材板超莫名其妙，不是就厚片土司？」

有內行的網友為棺材板說話，其實棺材板最早是裝內臟的，以前那年代，內臟也算美食。現代人不敢吃內臟太多了，所以不只是口味變，連東西都變了。

另外，外地人必吃的蝦捲意外也被點名，「蝦捲吧，真的普」、「蝦捲真爆幹難吃，不就是火鍋料」、「蝦捲純粹就網路炒作，然後外地觀光客嚐鮮」、「棺材板和蝦捲台南人沒在吃的」、「絕對是蝦捲」。

至於原po吃了不開心的牛肉湯，則意外釣出愛好者嗆聲，「牛肉湯明明就超讚」、「還沒看過連牛肉湯都能嫌的」、「牛肉湯也是要挑店家 不同店不管是湯頭跟肉質都天差地遠」。

(中時新聞網)