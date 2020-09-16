勇士今日宣布，前奪冠成員李文斯頓正式成為勇士執行主管，負責處理球隊與球員的相關事務，可以直接向總管邁爾斯匯報，同時里文斯頓也是目前勇士管理層中職位最高的黑人。

李文斯頓表示，「我認為這一直是我職業生涯後半段在考慮規劃的事情，尤其是當我來到勇士之後就想到的這些，如今勇士對我敞開大門，我只需要走進去就行了。」

現年35歲的李文斯頓，自2014-15賽季開始披上勇士戰袍，在為勇士征戰的5個賽季中跟隨總教練科爾奪下了3座總冠軍。李文斯頓是球隊最受人尊重的球員之一，當他邁入職業生涯另一個階段時，陣中所有小老弟們都為他獻上祝福。

史提芬柯瑞和克雷湯普生的傷勢都已經完全復原，並準備好一起在新賽季回到球場上。李文斯頓說，希望勇士王朝能夠延續下去，但這當中有幾個重要元素：球員健康狀況、陣容深度、球場表現、未來不可預知性，我肯定在未來三到五年的時間內就能看到。」

(中時 )