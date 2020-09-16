嘉義市長黃敏惠（中）督促業者確實張貼國產豬肉、國外豬肉產地兩種標示貼紙。（廖素慧攝）

反對含萊克多巴胺美豬進口來台，《嘉義市食品安全管理自治條例》增訂罰則，有綠營議員建議加碼增列美牛也不得檢出，16日嘉義市議會三讀通過此修正草案，綠營議員認為政治動作大於實質，但市長黃敏惠強調，這是不分藍綠，是民意，政府要為民眾的食安把關。

嘉義市政府衛生局上周提出《嘉義市食品安全管理自治條例》送審議，修訂內容是轄內販售的豬肉及「以豬可食部位為原料之食品」，不得檢出乙型受體素，若違反「處罰3萬至10萬元罰鍰」，一讀通過。

民進黨議員蔡文旭今天提議說，守護民眾健康不應有雙重標準，美牛進口比美豬多，不能抓大放小，所以美牛也不得檢出。蔡文旭認為修訂草案是政治動作，實際上可能抵觸中央法規而無法施行。

最後，增訂罰則及加碼美牛不得檢出的《嘉義市食品安全管理自治條例》修正草案，二、三讀通過。嘉義市衛生局長張耀懋說，將法定依程序送交衛福部核定。

黃敏惠說，感謝議會支持，這不分藍綠，這是民意，政府作為必須為國民健康把關，做任何解讀還是要回歸合不合乎民意，議會已經通過三讀，就依程序送中央核定，中央的立場應該是與地方政府一致，就是為全民的食安健康把關。

(中時 )