周杰倫最近在台享受家庭生活。（圖／中時資料照片）

「周董」周杰倫結婚6年，最近和老婆和家人在台灣享受人生，先前他們夫妻倆常帶兒女出國趴趴走，昆凌透露是為了讓小孩認識世界，激發潛能，可見對教育之重視，今(16日)週刊報導，周董夫妻已決定讓一雙寶貝兒女在台灣就讀國際貴族學校，兩個孩子的學費一年要價約140萬台幣。

周杰倫去年常和昆凌到歐洲度假，昆凌透露不用工作時，夫妻倆說好要多帶小孩到世界各地遊歷，「希望在他們4歲入學前，能夠帶他們到世界各地，去不同國家體驗，帶他們環遊世界，會上當地的課程，之前去法國學騎馬、去不同的科學博物館，希望可以啟發他們的潛能。」

至於是否會有第三胎？昆凌賣關子笑說：「不排斥、不勉強」，一切順其自然。據《鏡週刊》報導，婚前以收藏高價跑車為樂的周杰倫最近被拍出沒台北街頭，用來代步的並非先前曾看過的千萬名車，而是相對「平價」，要價約300多萬的的特斯拉，頗令人訝異。

而報導也指出，5歲的女兒小周周、3歲兒子Romeo即將開始學校生活，周杰倫夫妻為此花了一番功夫，最後敲定讓兒女念以菁英教育為重點的國際學校，能從幼兒園念到高中，兩個孩子一年約需140萬學費，還有個出名的學長，即是金曲歌王陶喆。

(中時新聞網)