前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲分析，未來不論是美國總統川普連任成功，或是前副總統拜登入主白宮，美國的對台政策將保持連續性。

卜睿哲（Richard Bush）今天出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇時，分析美國總統大選結果對美中台關係的可能影響表示，若川普連任，美台關係將能維持良好程度的連續性，安全與外交關係將得以繼續取得進展。

若是拜登入主白宮，卜睿哲指出，拜登是目前少數曾參與簽署「台灣關係法」、現今仍活躍於美國政壇的政治人物。41年前台灣關係法在美國國會通過時，拜登是參議院外交委員會成員，這點十分重要。

拜登若能出線，卜睿哲評估，美中關係變化將是美國對台政策關鍵。

但他強調，這並非意味美中關係若有所改善，美台關係就將降溫，「絕非如此」。但美中關係確實是重要因素，關鍵在於華盛頓與北京之間能否恢復某種程度的合作，以在持續的競爭中取得平衡；是否能在包括氣候、伊朗、公衛、北韓等議題上重新合作。拜登若明年1月上任，勢必將重新評估各項政策，討論優先事項，包括台灣議題。

卜睿哲認為，美國推進台灣政策最好的機會以及現在的迫切問題是從根本改善美台經濟關係，推動雙邊貿易協定（BTA）是最有效方式。這將能對為台灣的國際經濟邊緣化帶來巨大利益，促進台灣內部結構轉型，打破許多長久以來的困難以確保台灣競爭力。

在安全議題上，卜睿哲分析，若拜登當選，曾在前美國總統歐巴馬任內擔任國防部政策次長的佛洛諾伊（Michele Flournoy）可能出任國防部長。她日前在「外交事務」（Foreign Affairs）發表文章，提到北京誤判危險與重建美國在西太平洋能力的絕對重要性，這對台灣是個好消息。

對於美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）日前談到「六項保證」解密文件，並清楚區隔美國「一中政策」與中國的「一中原則」，出席年會擔任主講人的美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）予以肯定，認為標誌美台關係邁出重要一步。

他表示，美國對台政策應該進一步超越「六項保證」，對北京發出更清楚的戰略清晰訊號，因為戰略模糊已經不具作用，戰略清晰才是重要基石。現在是時候明確對北京傳達完全不可能有侵略台灣、卻不招致回應的可能。

蓋拉格指出，台灣現正處於全球地緣政治競爭中心，或許就像柏林在舊冷戰時期一樣。

(中時新聞網)