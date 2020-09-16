電競比賽近期掀起一股熱潮，高雄三信家商學生組隊參加六都電競爭霸戰，在高雄共32支隊伍競爭中脫穎而出奪下冠軍，並在全國決賽豪取季軍佳績，不僅為校爭光，更是替高雄電競產業邁出一大步，盼未來有更多電競人才從高雄出產。

眾所矚目的六都電競爭霸戰是台灣最大型的業餘電子競技賽事，比賽項目是大家熟悉的《英雄聯盟》，此次全國有多達192隊參賽隊伍報名，經過初賽，高雄由三信家商電競校隊「上善若水」隊代表出賽，一路過關斬將，如願拿下全國前三的佳績。

在三信電競隊中被全隊公認實力最強的選手吳羿翰表示，自國中開始，對電競就極有興趣，隨後在遊戲中漸漸展露頭角，被三信家商的師長挖掘。他認為，電競比賽需要實力與體力，平時除了電競練習，其餘的時間靠著跑步運動來維持體能，至於未來走向，他會優先選擇與電競產業相關的大學就讀，並一步步增強實力，希望可以成為電競界紅人、具有競爭力的人才。

三信家商校長林岑表示，學校全力配合高雄市政府「打造高雄成為電競產業首都」的政策，斥資超過200萬打造最專業、最完善的電競設備。除了2間專業的電競教室，更增設電競團練室，從設備、學校教育、賽事以及選手培訓等層面，全方位培育三信家商電競專班的學子。而歷年來選手們優異的比賽表現，可觀察出這些年輕的電競選手，後生可畏，實力不容小覷。

(中時 )