阿里巴巴16日下午將宣布保密三年的新業務，為其龐大的生態動物園添增新成員。

阿里巴巴美股15日漲1.41％報277.96美元，港股16日早盤開高走高，現漲1.42％報271.2港元。

除宣布新業務外，阿里巴巴也將在17、18日舉辦雲棲大會，展示在雲端運算等技術領域的成果，更預告18日上午有重磅技術公布。

(工商 )