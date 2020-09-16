阿里巴巴秘密業務即將公開 早盤漲1.4％ 10:512020/09/16 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴16日下午將宣布保密三年的新業務，為其龐大的生態動物園添增新成員。 阿里巴巴美股15日漲1.41％報277.96美元，港股16日早盤開高走高，現漲1.42％報271.2港元。 除宣布新業務外，阿里巴巴也將在17、18日舉辦雲棲大會，展示在雲端運算等技術領域的成果，更預告18日上午有重磅技術公布。 (工商 ) #阿里巴巴 #早盤 #新業務 #公開 #龐大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球第一 iPad首採5奈米晶片台積電ADR狂噴6％ 08:302020/09/16 財經 台幣升值爽到營建股 總太地產股價漲3% 09:532020/09/16 財經 1分鐘讀財經》太狂！台積電ADR噴漲6％ 散戶注意背後大利多 08:332020/09/16 財經 黃金期貨連2日上揚創9月新高 專家：會再漲 10:412020/09/16 財經 《晨間解盤》追價買盤謹慎 驚驚漲(日盛投顧提供) 09:232020/09/16 財經 大陸瓶裝水市場規模破2000億元人民幣 「廣告口號」成賣水關鍵 08:582020/09/16 財經 攻新能源車 恒大汽車募近40億港元 04:102020/09/16 全球財經 華為晶片斷供首日 無翻盤B計畫 04:102020/09/16 話題觀察 股匯雙漲 台幣連2日升破楊金龍防線 04:102020/09/16 財經焦點 比特犬太可怕 農委會擬禁止繁殖飼養 網讚：早該禁了 10:452020/09/16 生活 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普也怕報復 美加關稅戰1個月就收兵 - 即時 顯卡大缺貨 電競廠瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 《金融》新台幣升不停 台北股匯齊揚 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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