白宮鬆動對TikTok美國出售案立場，各方消息指出，甲骨文接近完成交易，但僅收購少數股權，TikTok全球業務將致力轉變為總部在美國的獨立美企，試圖通過美國政府的審查。

CNBC報導，美國財長穆努欽指出，字節跳動已承諾要將TikTok全球業務打造成總部在美國的企業。美國總統川普親承，已聽說甲骨文非常接近達成與TikTok的交易，政府很快會決定是否批准交易，而自己也是甲骨文董事長埃里森的粉絲。

各方消息稱，甲骨文與字節跳動商討的方案下，TikTok全球業務會成為總部在美的獨立美企，字節跳動得保留多數股權，甲骨文持有少數股權。另有消息稱，原本加入微軟團隊洽購TikTok的沃爾瑪也可能持有少數股權。

路透指出，美國政府周一提交的法律文件顯示，已提出將涉及TikTok僱員和承包商履行「正常工作職責」的交易排除在川普行政命令之外，反映白宮強硬立場有鬆動。

(工商 )